Игровая консоль Ataribox будет стоить $250-$300

В сети появились новые подробности об игровой приставке Ataribox от легендарной компании Atari. Информацией поделился Фергал МакКонулад (Feargal MacConuladh), разработчик Ataribox, в интервью с ресурсом VentureBeat.





По его словам, приставка Ataribox будет продаваться по цене от 250 до 300 долларов США. В ее основу легли кастомные процессор AMD и графика Radeon. Программной платформой стал Linux с оптимизированным под телевизоры интерфейсом.





Компания планирует запустить краудфандинговую кампанию по сбору средств на площадке Indiegogo осенью и выпустить Ataribox весной 2018 года. Приставка выйдет с большим каталогом классических игр Atari. Она также сможет запускать игры для PC среднего уровня, приложения, бороздить просторы интернета, проигрывать и стримить музыку.