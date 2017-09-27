Игровая консоль Ataribox будет стоить $250-$300

В сети появились новые подробности об игровой приставке Ataribox от легендарной компании Atari. Информацией поделился Фергал МакКонулад (Feargal MacConuladh), разработчик Ataribox, в интервью с ресурсом VentureBeat.


По его словам, приставка Ataribox будет продаваться по цене от 250 до 300 долларов США. В ее основу легли кастомные процессор AMD и графика Radeon. Программной платформой стал Linux с оптимизированным под телевизоры интерфейсом.


Компания планирует запустить краудфандинговую кампанию по сбору средств на площадке Indiegogo осенью и выпустить Ataribox весной 2018 года. Приставка выйдет с большим каталогом классических игр Atari. Она также сможет запускать игры для PC среднего уровня, приложения, бороздить просторы интернета, проигрывать и стримить музыку.

Источник
VentureBeat
Теги
Atari

Комментарии

Из рубрикиИгры
Intel отменила разработку шлема виртуальной реальности Project Alloy
Хоррор Outlast временно стал бесплатным
Microsoft открыла предзаказ на стандартную Xbox One X

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 133
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 101
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 69
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 54
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 36