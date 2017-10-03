Игра Forza Motorsport 7 вышла для Xbox One и ПК

Компания Microsoft сообщила о выходе в продажу гоночной игры Forza Motorsport 7. Она стала доступна для игровой приставки Xbox One и ПК на Windows 10.


В игре представлено более 700 машин, включая коллекцию Ferrari, Porsche и Lamborghini. Продемонстрировать свои навыки вождения можно на на 30 известных локациях, где погодные условия могут меняться каждый раз, когда игрок участвует в гонке.

Помимо стандартной версии Forza Motorsport 7, есть еще издания Deluxe и Ultimate. В Deluxe-версию входит VIP-подписка, а также наборы машин Hoonigan и «Форсаж 8» с автомобилями из одноименного кинофильма. В Ultimate-издание входит также абонемент Forza Motorsport 7, по которому игроки в течение полугода будут каждый месяц получать новые наборы уникальных автомобилей. Выход игры состоялся в рамках программы Xbox Play Anywhere – при покупке цифровой копии игроки получат доступ к версии как для Xbox One, так и для ПК с Windows 10.

Источник
Xbox
Теги
игра Microsoft гонки Forza Motorsport 7

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