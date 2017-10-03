Вышло обновление ПО PlayStation 4 с семейным доступом и командными турнирами

Компания Sony сообщила о выходе обновления системного программного обеспечения игровой приставки PlayStation 4 версии 5.00, известного под кодовым названием Nobunaga. Обновление приносит довольно много нововведений.



Так, появились командные турниры ESL. В расширенной вкладке «События» можно присоединиться к команде или создать свою, подать командную заявку на любой из предстоящих турниров из расписания во вкладке «События», просматривать предстоящие матчи, и так далее.

Еще одно важное нововведение — новая система учетных записей членов семьи в PSN, заменившая систему основных/дополнительных учетных записей. Как обещают разработчики, новая система «семьи в PSN» более гибкая в использовании. Она позволяет проще настроить учетные записи PSN для детей и установить параметры родительского контроля для каждого члена семьи. Семейным доступом в PSN можно управлять с помощью специального веб-портала.


Пользователи могут просматривать любую учетную запись PSN и подписаться на любого игрока. И это далеко не полный список изменений в ПО PlayStation 4 версии 5.00.

Источник
PlayStation
Теги
SONY игровая приставка PlayStation 4 PLAYSTATION

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