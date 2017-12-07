HTC выпускает автономный шлем виртуальной реальности Vive Focus

Компания HTC объявила о скором начале продаж нового шлема виртуальной реальности Vive Focus в Китае. Это первый автономный шлем компании.


Как подчеркивает производитель, это также первое коммерческое автономное устройство с отслеживанием движений с шестью степенями свободы необходимости без использования внешних сенсоров. Для работы HTC Vive Focus не требуется смартфон, компьютер, приставка или другие гаджеты. В комплекте идет один контроллер движения.

Шлем оснащается AMOLED-дисплеем с разрешением 2880 x 1600 пикселей и создан на основе платформы Qualcomm Snapdragon 835 VR. Программной основой стала новая открытая платформа Vive Wave Open Platform. Предусмотрены порт USB Type-C, слот для карточек формата microSD, поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth.

Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены. Изначально HTC Vive Focus ориентирован на китайский рынок. Есть вероятность, что в США и Европе он так и не появится. В Китае HTC Vive Focus станет доступен для заказа с 126 декабря 2017 года по цене около 600 долларов США в белом цвете и около 650 долларов в голубом цвете, а продажи начнутся в январе следующего года.

Источник
HTC
Теги
HTC виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности HTC Vive Focus

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