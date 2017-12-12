День, когда появилась Sony PSP

12 декабря 2004 года Sony выпустила портативную игровую консоль PlayStation Portable, или просто — PSP. Многие компании пытались соревноваться с тогдашней королевой мобильных игр — Nintendo, но удалось это только Sony.



Sony PlayStation Portable PSP-1000

На момент выхода, гаджет был самой мощной портативной консолью в мире: PSP работала на 333-мегагерцевом процессоре, имела на борту 32 МБ оперативной памяти, обладала огромным по тем временам 4,3-дюймовым экраном разрешением 480×272 точек, могла подключаться к Wi-Fi-сетям, работала с карточками Memory Stick и читала диски UMD.

Первая партия, предназначенная для японского рынка, включала 200 тысяч консолей, и вся она разошлась за первые же два дня. Консоль предлагалась в двух вариантах разной комплектации: примерно $200 за «спартанский» набор из PSP и зарядки или $250 за варианс с чехлом, картой памяти, ремешком и другими приятностями.

Игры продавались на дисках UMD, но довольно скоро хакеры победили защиту прошивок PSP, и геймеры стали скачивать игры в Сети. Это, конечно, ударило по корпоративному кошельку Sony, но сделало консоль еще более популярной — всего за десять лет компании удалось продать более 80 миллионов PSP.