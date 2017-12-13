Цифра дня: Сколько приставок Switch продала Nintendo?

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приставок Switch продала Nintendo.

Компания Nintendo объявила о преодолении рубежа в 10 миллионов штук по продажам новой игровой приставки Switch.





Напомним, гибридная приставка Nintendo Switch вышла в продажу в марте 2017 года. То есть каждый месяц продавалось около миллиона консолей. Для сравнения, PlayStation 4 от Sony этого рубежа достигла в 2014 году.

В октябре Nintendo заявляла, что продажи Switch должны переплюнуть предшественника, Wii U, в течение года.