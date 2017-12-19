Wargaming запустила World of Tanks с дополненной реальностью

Компания Wargaming представила мобильное приложение World of Tanks AR для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Оно разработано совместно с компанией «Ростелеком».


Приложение использует платформу дополненной реальности ARKit от Apple. С его помощью можно не только увидеть редкие машины Второй мировой войны в «натуральную величину», но и сделать фотографии, видео с боевой техникой и поделиться ими в соцсетях с друзьями.

На World of Tanks AR можно стать свидетелем боя между советским танком Т-44-100 (Р) и немецким «Тигром» в мобильных условиях. При этом Т-44-100 (Р) можно рассмотреть в деталях, оценить размеры в натуральную величину, а также узнать историю его создания.

Приложение World of Tanks AR для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Wargaming
Теги
смартфон планшет IOS World of Tanks Wargaming танк дополненная реальность

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