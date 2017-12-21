Пошаговая стратегия Civilization VI вышла для iPad

Вышедшая в прошлом году для компьютеров на базе Windows, Linux, Mac OS, пошаговая стратегия Sid Meier's Civilization VI стала доступна для планшетов Apple.


Разработчиком выступила компания Aspyr Media. Игра поддерживает iPad Air 2, iPad 2017 или любые модели iPad Pro с установленной iOS 11 и выше. Первые 60 ходов предоставляются бесплатно, а затем будет предложено купить полную версию игры за $59,99. Впрочем, до 4 января 2018 года действует скидка в 50% и заплатить потребуется $29,99.

В Civilization VI можно играть за одного из 20 исторических лидеров, в том числе за Рузвельта (Америка) и Викторию (Англия). Как подчеркивают разработчики, версия для iPad содержит только основную игру, без дополнительного и загружаемого контента. Проще говоря, в нее не входит дополнение Rise and Fall с Чингисханом, запланированное к выходу на ПК в феврале 2018 года.


Игра Sid Meier's Civilization VI для iPad доступна для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Aspyr Media
Теги
планшет игра IOS iPad Civilization VI

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