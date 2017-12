Sony запустила новогоднюю распродажу в PS Store

Компания Sony запустила большую новогоднюю распродажу в онлайн-магазине игр PlayStation Store. Как обещает компания, в PlayStation Store до 19 января 2018 года пользователи смогут получить более 500 игр со скидками для PS4, PS3 и PS Vita.





Среди предложений со скидками — такие известные, как Star Wars Battlefront II, Assassin’s Creed Origins, Need for Speed Payback, Fortnite, Persona 5 и не только. Также предусмотрены скидки на абонементы и дополнения, в том числе Battlefield 1 Premium Pass, Wolfenstein II: The Freedom Chronicles Season Pass, The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass, Diablo III: Rise of the Necromancer и Tekken 7 – Season Pass.

Срок действия скидок на разные игры может быть различным. Поэтому стоит проверять условия скидки на каждую интересующую игру.