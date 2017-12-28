Серверы Gran Turismo 6 отключат 28 марта

Разработчики гоночной игры Gran Turismo 6 объявили о грядущем отключении серверов. Сетевые службы Gran Turismo 6 для PlayStation 3 прекратят свою работу 28 марта 2018 года в 12:00 по всемирному координированному времени или 15:00 по московскому времени. Также разработчики предупредили, что 31 января 2018 года будет прекращено распространение загружаемых материалов (DLC) для этой игры. В них можно будет играть, но скачать заново — неоткуда.





После закрытия сетевых служб станут недоступны такие разделы игры, как "Сообщество", "Зал ожидания", "Быстрый поиск" и "Сезонные мероприятия". Функции игры, не требующие доступа в интернет, сохранятся. Также пользователям рекомендуют повторно становить/получить кредиты, если игровые данные были удалены после покупки в GT Store, иначе они станут недоступны в игре.

Напомним, Gran Turismo 6 представляет собой шестую часть серии автосимуляторов Gran Turismo. Игра вышла в 2013 году и только для игровой приставки Sony PlayStation 3.

После закрытия серверов Gran Turismo 6, разработчики планируют сосредоточиться на развитии онлайн-составляющей игры Gran Turismo Sport, доступной в настоящее время.