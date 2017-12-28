Серверы Gran Turismo 6 отключат 28 марта

Разработчики гоночной игры Gran Turismo 6 объявили о грядущем отключении серверов. Сетевые службы Gran Turismo 6 для PlayStation 3 прекратят свою работу 28 марта 2018 года в 12:00 по всемирному координированному времени или 15:00 по московскому времени. Также разработчики предупредили, что 31 января 2018 года будет прекращено распространение загружаемых материалов (DLC) для этой игры. В них можно будет играть, но скачать заново — неоткуда.


После закрытия сетевых служб станут недоступны такие разделы игры, как "Сообщество", "Зал ожидания", "Быстрый поиск" и "Сезонные мероприятия". Функции игры, не требующие доступа в интернет, сохранятся. Также пользователям рекомендуют повторно становить/получить кредиты, если игровые данные были удалены после покупки в GT Store, иначе они станут недоступны в игре.

Напомним, Gran Turismo 6 представляет собой шестую часть серии автосимуляторов Gran Turismo. Игра вышла в 2013 году и только для игровой приставки Sony PlayStation 3.

После закрытия серверов Gran Turismo 6, разработчики планируют сосредоточиться на развитии онлайн-составляющей игры Gran Turismo Sport, доступной в настоящее время.

Источник
Gran Turismo
Теги
игра PLAYSTATION 3 гонки Gran Turismo ушла эпоха Gran Turismo 6

Комментарии

Материалы по теме

Angry Birds Gо! — Вам бы обратно в рогатку...

12 декабря 2013

«Bad Traffic». С ветерком на небеса

20 сентября 2013

F1 Challenge — Вызов скорости

3 января 2014

GT Racing 2: The Real Car Experience – Чрезмерный реализм

28 ноября 2013

«Smash Cops Heat». Захватывающие автомобильные погони в роли полицейского!

13 августа 2013

Table Top Racing — Гонки на острие ножа

26 января 2014
Из рубрикиИгры
Sony запустила новогоднюю распродажу в PS Store
Пошаговая стратегия Civilization VI вышла для iPad
Wargaming запустила World of Tanks с дополненной реальностью

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 81
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 62
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 58
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 45