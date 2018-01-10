Lenovo представила шлем виртуальной реальности Mirage Solo с поддержкой Daydream

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила шлем виртуальной реальности под названием Mirage Solo. Как заявляет производитель, это первая в мире автономная VR-гарнитура с поддержкой платформы Google Daydream.


Для работы шлема не требуются провода, подключение к ПК или смартфон. Платформа Google Daydream использует технологию отслеживания движений WorldSense. Она отслеживает наклоны и повороты, позволяя пользователю свободно перемещаться в виртуальном пространстве.


Lenovo Mirage Solo базируется на базе VR-платформы Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на накопителе. 5,5-дюймовый дисплей имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей, частоту 75 Гц и угол обзора в 110 градусов. Встроенный аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 7 часов автономной работы. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, есть 3,5-мм разъем для наушников. В комплекте идет беспроводной контроллер Daydream.

Выход в продажу Lenovo Mirage Solo ожидается во втором квартале 2018 года по цене около 400 долларов США.

Источник
Lenovo
Теги
LENOVO виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности CES 2018 Daydream

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