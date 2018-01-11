Переиздание Assassin’s Creed Rogue выйдет 20 марта

Компания Ubisoft объявила дату выхода переиздания Assassin’s Creed Rogue (Assassin’s Creed Изгой). Обновленная версия игры станет доступна с 20 марта 2018 года для PlayStation 4 Pro и Playstation 4, а также на Xbox One, в том числе Xbox One X.


Ремастер принесет возможность сыграть в разрешении 4K на PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Разработчики отмечают высокое разрешение, улучшенный рендеринг, специальные визуальные эффекты и усовершенствованную прорисовку текстур.

В издание войдет весь загружаемый контент основной версии игры: два дополнительных задания ("Доспехи сэра Ганна" и "Осада форта де Сабль") и пакеты "Магистр тамплиеров" и "Исследователь", куда включены предметы персонализации, оружие и особые костюмы, в том числе костюм Байека из игры «Assassin’s Creed Истоки».

Напомним, изначально "Изгой" вышел на PlayStation 3 и Xbox 360 в 2014 году. Сюжет строится вокруг истории юного ассасина Шэя Патрика Кормака, переживающего трансформацию ценностей. Он переходит на сторону тамплиеров и начинает охотиться на своих бывших собратьев.

Источник
Assassin’s Creed
Теги
игра UBISOFT ASSASSIN’S CREED

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