Военно-морская игра World of Warships Blitz выходит для iOS и Android

Компания Wargaming объявила о скором выходе мобильной игры World of Warships Blitz. Она базируется на военно-морском экшне World of Warships. 18 января 2018 года игра станет доступна на Android и iOS во всем мире.





На время запуска в World of Warships Blitz будут присутствовать 90 кораблей 4 наций — Япония, США, Германия и СССР. В мобильную версию перекочуют все классы World of Warships для PC — крейсеры, эсминцы, линкоры и авианосцы.





World of Warships Blitz будут обслуживать 4 региональных сервера в СНГ, Европе, Северной Америке и Азии, оператором которых будет Wargaming. Размер карты составит примерно треть от карты из PC-версии. Будут доступны матчи в формате 7 на 7, PvP- и PvE-режимы. При этом предусмотрено отсутствие урона по союзникам.