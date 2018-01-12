Военно-морская игра World of Warships Blitz выходит для iOS и Android

Компания Wargaming объявила о скором выходе мобильной игры World of Warships Blitz. Она базируется на военно-морском экшне World of Warships. 18 января 2018 года игра станет доступна на Android и iOS во всем мире.


На время запуска в World of Warships Blitz будут присутствовать 90 кораблей 4 наций — Япония, США, Германия и СССР. В мобильную версию перекочуют все классы World of Warships для PC — крейсеры, эсминцы, линкоры и авианосцы.


World of Warships Blitz будут обслуживать 4 региональных сервера в СНГ, Европе, Северной Америке и Азии, оператором которых будет Wargaming. Размер карты составит примерно треть от карты из PC-версии. Будут доступны матчи в формате 7 на 7, PvP- и PvE-режимы. При этом предусмотрено отсутствие урона по союзникам.



Источник
World of Warships Blitz
Теги
смартфон ANDROID планшет игра IOS Wargaming World of Warships

Комментарии

Из рубрикиИгры
Переиздание Assassin’s Creed Rogue выйдет 20 марта
В Steam запускают фанатский спин-офф Half-Life
Lenovo представила шлем виртуальной реальности Mirage Solo с поддержкой Daydream

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 125
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46