Forza Horizon 3 c подержкой 4К вышла для Xbox One X

Компания Microsoft объявила о выпуске бесплатного обновления игры Forza Horizon 3. Улучшенная версия Forza Horizon 3 приносит поддержку 4К-разрешения для игровой приставки Xbox One X.





Обновленная игра разработана на движке ForzaTech, как у Forza Motorsport 7 для Xbox One X. Она поддерживает нативное разрешение 4К и добавляет дополнительные визуальные обновления включая блики на машинах, тени, улучшенные текстуры дорог, рельефов и так далее. Кроме того, улучшения будут полностью совместимы с дополнениями Forza Horizon 3 Blizzard Mountain и Hot Wheels.

Напомним, Forza Horizon 3 вышла 27 сентября 2016 года для игровой приставки Xbox One и компьютеров на базе Windows.