Nintendo предложит картонный конструктор по цене приставок

Компания Nintendo представила картонный конструктор под названием Nintendo Labo, дополняющий игровую приставку Switch. По словам производителя, это настоящая «интерактивная платформа», которая пробудит в пользователе желание творить и исследовать.







27 апреля в Европе и в России выйдут первые два набора Nintendo Labo: Variety Kit (набор «Ассорти») и Robot Kit (набор «Робот»). Оба набора содержат материалы для сборки Toy-Con и программное обеспечение для Nintendo Switch. Также в этот день в продажу поступит Customization Set (комплект «Дизайн»), который включает трафареты, наклейки и цветную ленту.

Стоимость Variety Kit в интернет-магазине «Мир Nintendo» составит 4 799 рублей, Robot Kit - 5 499 рублей, Customization Set – 699 рублей. Что интересно, конструктор по цене примерно равен младшим приставкам Nintendo. Для сравнения, Nintendo 2DS стоит 6 999 рублей, а Nintendo Classic Mini: SNES — 4 999 рублей.