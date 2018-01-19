Переиздание Age of Empires выйдет 20 февраля

Компания Microsoft объявила новую дату релиза переиздания легендарной игры Age of Empires. Напомним, изначально планировалось выпустить Age of Empires: Definitive Edition в октябре 2017 года, к 20-летнему юбилею стратегии в реальном времени, но разработчики не уложились в срок.





Как заявлено теперь, Age of Empires: Definitive Edition станет доступна на ПК с Windows 10 с 20 февраля 2018 года. Цена в Microsoft Store составит 19,99 долларов или 419 рублей, в зависимости от региона.

Age of Empires: Definitive Edition педлагает улучшенную графику в 4K-разрешении, модернизированный игровой процесс, обновлённую 40-часовую кампанию с новым повествованием, сетевые сражения для 8 игроков с расширенными соревновательными возможностями и режимами, а также редактор сценариев.