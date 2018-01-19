Переиздание Age of Empires выйдет 20 февраля

Компания Microsoft объявила новую дату релиза переиздания легендарной игры Age of Empires. Напомним, изначально планировалось выпустить Age of Empires: Definitive Edition в октябре 2017 года, к 20-летнему юбилею стратегии в реальном времени, но разработчики не уложились в срок.


Как заявлено теперь, Age of Empires: Definitive Edition станет доступна на ПК с Windows 10 с 20 февраля 2018 года. Цена в Microsoft Store составит 19,99 долларов или 419 рублей, в зависимости от региона.

Age of Empires: Definitive Edition педлагает улучшенную графику в 4K-разрешении, модернизированный игровой процесс, обновлённую 40-часовую кампанию с новым повествованием, сетевые сражения для 8 игроков с расширенными соревновательными возможностями и режимами, а также редактор сценариев.

Источник
Microsoft
Теги
игра Microsoft WINDOWS Age of Empires

Комментарии

Материалы по теме

Age of Empires для мобильных платформ выйдет этим летом

14 апреля 2014

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая 2017

Microsoft выпустила обновление Windows 10 Fall Creators Update

17 октября 2017

Microsoft выпустит Surface Pro с поддержкой LTE Advanced в декабре

31 октября 2017

Microsoft представила Windows 10 S

2 мая 2017

Microsoft представила ноутбук Surface

2 мая 2017
Из рубрикиИгры
Nintendo предложит картонный конструктор по цене приставок
Военно-морская игра World of Warships Blitz доступна для iOS и Android
Forza Horizon 3 c подержкой 4К вышла для Xbox One X

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 137
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 76
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 48