Mail.Ru Group покупает киберспортивный холдинг ESforce за $100 млн

Mail.Ru Group объявила о грядущей покупке доли в 100% в киберспортивном холдинге ESforce. Как отмечает пресс-служба, ESforce является одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и самой крупной в России и Восточной Европе.





ESforce владеет более чем 14 популярными сайтами и 209 группами в социальных сетях с совокупной аудиторией в 12 миллионов подписчиков и 116 млн пользователей в год. Компании принадлежит Yota Arena в Москве, одна из крупнейших в Европе площадок для проведения киберспортивных турниров площадью свыше 5000 кв. м, рассчитанная более чем на тысячу мест, а также две киберспортивные команды мирового уровня – Virtus.pro и SK Gaming.

Стоимость покупки при закрытии сделки составит 100 млн долларов за вычетом задолженности. Также в конце 2018 года будет совершена дополнительная выплата, размер которой может составить около 20 млн долларов.

Mail.Ru Group полностью консолидирует ESforce. При этом в объединенной структуре ESforce останется самостоятельным холдингом, продажа не затронет статус и операционную работу компании.