Танковый экшн Armored Warfare выходит на PlayStation 4

My.com, международный бренд Mail.Ru Group, объявил дату выхода танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата на игровой приставке Sony PlayStation 4.





Ранний доступ к Armored Warfare: Проект Армата на PlayStation 4 откроется 6 февраля 2018 года. С этого дня в онлайн-игру смогут зайти обладатели наборов раннего доступа. Релиз «для всех» запланирован на 20 февраля. В этот день установить танковый экшн и начать играть бесплатно смогут все желающие.

За регистрацию в проекте до 6 февраля по адресу aw-ps4.my.com геймеры получат в подарок истребитель танков LAV-150 90 с уникальным камуфляжем.

Изначально игра Armored Warfare: Проект Армата была запущена в сентябре 2015 года. По словам разработчиков, это единственный игровой проект, в котором представлена современная военная техника, стоящая на вооружении армий разных стран мира. В частности, она стала первой игрой, в которой появился игровой прототип самого современного российского танка Т-14 на передовой гусеничной платформе «Армата».