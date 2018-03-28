Консольный Doom выйдет в 4K-разрешении 29 марта

Компания Bethesda Softworks объявила о грядущем обновлении для игры Doom. С 29 марта станет доступен апдейт, который добавит поддержку разрешения 4K для игровых приставок Sony PlayStation 4 Pro и Xbox One X от Microsoft.





Речь идет о версии Doom, ранее известной как Doom 4 и выпущенной студией id Software в 2016 году. Полюбоваться на геймплей в ультрачётком разрешении можно в новом официальном видео.

Интересно, что в 2016 году один из создателей Doom заявил, что не видит смысла в 4K на консолях. Тогда Тиаго Суза (Tiago Sousa), один из главных программистов DOOM, отметил, что стремление к 4K у производителей консолей совершенно ненужно и даже вредно на данном этапе развития игровой индустрии и технологий. Как заявил Суза, сейчас полно игр с нестабильным FPS, еще больше проектов с откровенно устаревшей картинкой. А заниматься нужно не переводом некрасивых игр в 4K-разрешение, а улучшением качества текстур, повышением четкости и проработкой эффектов. И стараться сделать так, чтобы все это работало стабильно при 60 кадрах в секунду при общепринятых сейчас 1080p.