В Far Cry Arcade воссоздали карту de_dust2 из Counter-Strike

Вышедшая на днях игра Far Cry 5 от Ubisoft также включила многофункциональный редактор карт Far Cry Arcade для этой серии игр. С помощью редактора уже начали создавать нестандартные и необычные карты. Одной из них стала культовая карта de_dust2 из Counter-Strike.





Карта доступна для загрузки с сайта Far Cry Arcade, для этого потребуется авторизоваться через аккаунт Ubisoft. Создателем карты выступил пользователь Izoolee. На ней нельзя устанавливать бомбы, на карте используется только арсенал Far Cry, но можно насладиться знакомой обстановкой и архитектурой.

По словам разработчиков, в Far Cry Arcade игроки могут создавать новые сценарии, используя материалы из других игр серии Far Cry, а также из других игр Ubisoft: Assassin’s Creed IV: Черный флаг, Assassin’s Creed Единство или Watch Dogs. Доступны режимы сольного, совместного и соревновательного прохождения.