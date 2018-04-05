В танковом экшне Armored Warfare появится глобальный сюжет и система сезонов

Разработчики танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата рассказали о новой концепции выхода обновлений в формате сезонов, которые будут объединены общей тематикой и сюжетной линией.





Каждый сезон Armored Warfare: Проект Армата представляет собой серию сюжетно связанных обновлений, использующих сеттинг военных событий из недавнего прошлого. Тема сезона будет раскрываться через главы режима «Спецоперации» и свежий контент: карты, точно воссоздающие местность реальных боевых конфликтов, захватывающие миссии, технику, камуфляжи и многое другое.

Первый сезон Armored Warfare: Проект Армата, который получил название «Кавказский конфликт», стартует на PC этой весной. На консоли PlayStation 4 он начнётся немного позднее в этом году. Действие развернётся на территории Грузии. Игрокам предстоит принять участие в противостоянии между корпорациями.

В рамках первого сезона, помимо начала сюжетной истории, игроков ждёт обновление интерфейса игры и появление собственного штаба, новые PvP и PvE-карты, линейка израильской военной техники, а также инспектор брони для изучения защиты боевой машины и её слабых мест.