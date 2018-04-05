Объявлена дата релиза ролевой игры Harry Potter: Hogwarts Mystery на Android и iOS

Лос-анджелесская студия-разработчик Jam City объявила дату выхода мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery, разрабатываемой в сотрудничестве с Warner Bros.


Игра для Android и iOS станет доступна поттероманам с 25 апреля 2018 года. По словам разработчиков, это первая игра для мобильных устройств, в которой геймеры смогут создавать своих собственных персонажей и почувствовать себя учениками школы Хогвартс.


Игроки смогут перенестись в созданные ими образы учеников Хогвартса, посещать занятия, изучать магию, заводить друзей и врагов среди других учеников. Игрокам предстоит принимать важные решения, которые определят судьбу их персонажей в стенах школы чародейства и волшебства. В игре появится новая система встреч, в которой решения и действия игроков влияют на их задания.

Источник
Jam City
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS Harry Potter Warner Bros.

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