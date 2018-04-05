Blizzard объявила дату релиза следующего дополнения World of Warcraft

Компания Blizzard Entertainment объявила дату выхода седьмого дополнения к знаменитой ролевой онлайн-игре World of Warcraft. Дополнение Battle for Azeroth станет доступно 14 августа 2018 года.


На World of Warcraft: Battle for Azeroth в настоящее время можно оформить предварительный заказ в форме стандартного издания по цене в 1999 рублей и электронного издания Deluxe за 2999 рублей с бонусами для других игр Blizzard.

Коллекционное издание Battle for Azeroth можно будет приобрести в розничных магазинах по цене в 5999 рублей. Помимо бонусов электронного издания Deluxe, в коллекционное издание входит набор дополнительных подарков, включая двухстороннюю эмблему Альянса и Орды и два романа в твердом переплете — «Элегия» и «Справедливая война».

Источник
World of Warcraft
Теги
игра BLIZZARD WORLD OF WARCRAFT

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