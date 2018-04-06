Razer запустила собственный магазин игр с бонусами за каждую покупку

Компания Razer, известный производитель геймерской периферии, объявила о запуске новой платформы для цифровой дистрибуции PC-игр - Razer Game Store.


Игры поставляются в формате ключей для Steam или Uplay. Как обещают разработчики, приобретая игры в Razer Game Store, геймеры получают доступ к эксклюзивным предложениям, ваучерам Razer Game Store, скидкам на аксессуары от Razer и прочим бонусам.

В дополнение к этому, каждая покупка, включая транзакции по кредитным картам, вознаграждается кредитами zSilver. Оплата при помощи zGold обеспечивает дополнительное количество zSilver в качестве награды. Каждая покупка приносит бонусы, которые геймер, впоследствии, может потратить на приобретение аксессуаров, новых игр и прочего.

В настоящий момент Razer Game Store запущен в США, Великобритании, Германии и Франции с локализованным контентом, ценами, способами оплаты и поддержкой пользователей. Другим странам Европы предлагается версия магазина на английском языке с ценами в евро. Прочим странам предлагается международная версия магазина с ценами в долларах США.

Источник
Razer
Теги
игра пк Razer

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