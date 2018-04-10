В Москве пройдёт бесплатная конференция GameDay для тех, кто хочет делать игры
Московская школа Scream School 14 апреля, за месяц до конференции разработчиков игр DevGAMM организует мероприятие GameDay. За один день спикеры от индустрии проведут ёмкую экскурсию в геймдев, расскажут обо всех аспектах создания игр, а гости смогут узнать, посмотреть и попробовать всё, из чего состоит современная разработка компьютерных игр.
GameDay состоит из трёх секций. Основная часть — лекторий, где выступят эксперты в области геймдизайна, левел-дизайна и программирования. Например, Илья Голицын из Guerrilla Games расскажет о создании дизайна племён в игре Horizon Zero Dawn. На отдельной программе дети и родители узнают, какие профессии существуют в геймдеве и какие специалисты нужны студиям сейчас и в ком они будут нуждаться в будущем. На HR-панели ведущие компании расскажут о рынке труда в индустрии и объявят актуальные вакансии.
Участие в мероприятии бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте GameDay.