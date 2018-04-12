Blizzard добавила в Warcraft III поддержку широкоформатных мониторов

Когда Blizzard Entertainment в прошлом году запустила первый официального тестовый игровой регион для Warcraft III, стало понятно, что у разработчиков ещё есть планы на эту достаточно древнюю игру. Как оказалось, предчувствия нас не обманули — Blizzard выпустила крупнейший за последние годы апдейт для Warcraft III.





Кстати, этот апдейт (1.29) станет последней версией игры с поддержкой операционной системы Windows XP. Но главное, обновление, наконец-то, добавляет в Warcraft III поддержку широкоформатных дисплеев, что позволит играть на современных мониторах без уродливого растягивания изображения. По словам разработчиков, от эффекта растягивания они избавились, слегка изменив интерфейс и добавив в него несколько декоративных элементов и чёрные рамки.

Отметим, что стратегия Warcraft III: Reign of Chaos вышла в далеком 2002 году и для оптимизации графики под широкоформатные мониторы разработчикам потребовалось добрых шестнадцать лет.

Кроме того, в игре сделано довольно много изменений, включая расширенные лобби до 24 игроков, а также многочисленные правки.