В танковом экшне Armored Warfare появилась возможность заработать реальные деньги

Разработчики танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата рассказали о запуске торговой площадки Lootdog.io, на которой желающие смогут продавать внутриигровые предметы и получать за них реальные деньги. Вывод заработанных денег возможен на банковские карты или счета платёжных систем.





На продажу можно выставить PIN-коды из Игромаркета Mail.Ru и ряд предметов, полученных за выполнение ежедневных заданий в танковом экшене.

Зарабатывать деньги можно оставаясь в игре: в ангаре появилась кнопка, ведущая на торговую площадку Lootdog.io, а в инвентаре — раздел «Товары» с предметами, которые возможно выставить на биржу. На ней пользователь может назначить желаемую цену товара и вывести вырученную сумму на свою банковскую карту или счет платежной системы.

Как обещают разработчики, участники сделок, совершенных с помощью сервиса, полностью защищены. Все пользователи биржи проходят обязательную идентификацию, которая доступна только совершеннолетним гражданам РФ, а сами предметы перед выставлением на продажу обязательно проверяются.