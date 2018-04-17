Sony убивает PlayStation Vita

Компания Sony прекратила производство портативной приставки PlayStation Vita. Об этом сообщило испанское подразделение Sony в ответ на жалобу пользователей в Twitter о том, что на местном рынке устройство пропало из продажи и купить его стало невозможно.


В других регионах, тем не менее, проблем с покупкой PlayStation Vita пока не наблюдается, но можно ожидать, что вскоре устройство пропадёт с полок магазинов по всей Европе.

Напомним, в Японии устройство появилось 17 декабря 2011 года. Изначально популярность Vita на родном рынке была очень высокой, однако спрос со временем стал падать. Каков точный общий тираж Vita никто не знает. В Sony давно приняли решение не раскрывать эти данные. А последние официальные отчеты за 2013 год говорят лишь о 4 миллионах реализованных консолей.

Источник
PlayStation España
Теги
SONY игровая приставка SONY PLAYSTATION VITA ушла эпоха PlayStation Vita

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