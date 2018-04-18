Ubisoft запускает новый тренировочный режим в For Honor

Компания Ubisoft сообщила о запуске в игре For Honor нового тренировочного режима. Он станет доступен в рамках бесплатного обновления на консолях и РС с 19 апреля. Появление функций для тренировок - это одно из нововведений 5 сезона Age of Wolves.

Испытания новичка (Apprentice Trials) и Испытания воина (Warrior Trials) позволят узнать об особенностях управления и отточить применение основных и усложненных приемов. Система оценок позволит следить за своими успехами и возвращаться к определенным этапам.

На Тренировочной арене опытные игроки смогут углубить свои знания о системе боя «Искусство войны» и отработать действия против различных героев в определенных ситуациях. Также обновление привнесет в игру раздел Медиа, где собраны обучающие материалы - видео, посвященные различным режимам, военному конфликту и другим особенностям игры.

Источник
Ubisoft
Теги
игра UBISOFT For Honor

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