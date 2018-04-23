Rockstar запустила премиум-издание GTA V со всеми обновлениями и дополнениями

Компания Rockstar Games сообщила о выпуске специального издания Grand Theft Auto V: Premium Online Edition. Оно уже доступно для игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One, а также PC.


В Grand Theft Auto V: Premium Online Edition входит сюжетный режим Grand Theft Auto V, постоянно развивающийся мир Grand Theft Auto Online и все ранее выпущенные материалы и обновления, в том числе «Ограбление «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты», «Байкеры» и так далее.

Также покупатели получат стартовый набор «Преступная организация». По словам разработчиков, в набор вошли самые интересные и популярные материалы стоимостью более 10 000 000 долларов GTA, а также денежный бонус в размере 1 000 000 долларов GTA.

Издание Grand Theft Auto Online V: Premium Online Edition предлагается за 79,99 доллара США для консолей и 84,99 доллара для PC в Steam.

Источник
Rockstar
Теги
игра гонки Rockstar GTA Grand Theft Auto

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