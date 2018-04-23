Вышло глобальное обновление мобильной PUBG

Компании PUBG и Tencent выпустили второе обновление мобильной версии популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds. Апдейт PUBG Mobile 0.4.0 включает в себя аркадный режим, тренировочный лагерь, корректировку боя, улучшение работы транспортных средств, оптимизацию интерфейса и голосового чата, а также предметы внутриигрового магазина.





Аркадный режим рассчитан на 28 игроков. Участники могут играть как в одиночку, так и в команде с друзьями. Аркадный матч предполагает запуск одного из шести возможных сценариев. Кроме того, в этом режиме случайно выбирается один из наборов правил, всего их три: ограничение на боеприпасы в матче, всем доступен только один тип оружия, доступно любое вооружение и предметы.

Тренировочный лагерь позволит игрокам протестировать все типы вооружения и предметов. Можно проверить свою стрельбу или эффекты действия разных предметов. Тренировочный лагерь доступен игрокам в соло режиме и призван способствовать оттачиванию мастерства для участия в настоящих битвах за «Победу-победу после обеда».

Игра PUBG Mobile для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play, в ней предусмотрены встроенные покупки.