Культовая Command & Conquer: Red Alert выйдет на мобильных

Китайская компания Tencent анонсировала игру Red Alert Online. Это готовящаяся мобильная адаптация культовой серии стратегий в реальном времени Command and Conquer: Red Alert.





Разработчики опубликовали кинематографический трейлер, а на официальном сайте игры имеется несколько скриншотов. Мобильная игра Red Alert Online будет доступна для устройств на базе операционных систем iOS и Android. Дополнительные подробности пока неизвестны.

Напомним, первая из серии Command & Conquer: Red Alert вышла в далёком 1996 году, игра изначально разрабатывалась для ПК. Сюжет серии подразумевает альтернативную ветку истории. Советский Союз не распался и воюет с Альянсом, в который входят США с союзниками.