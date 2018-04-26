Лутбоксы из Overwatch, CS:GO и FIFA 18 признали азартными играми

Власти Бельгии определили, что игровые лутбоксы нарушают законы страны об азартных играх. Об этом сообщается на официальном сайте министра юстиции Бельгии, Коэна Генса (Koen Geens).



Лутбокс из Overwatch

В документе отмечается, что лутбоксы покупаются без предварительного знания их содержимого и дают преимущество в игре. Комиссия по азартным играм установила, что как минимум три видеоигры нарушают местное законодательство. По словам министра, в них часто участвуют дети и власти не могут этого допустить.

Комиссия с прошлого года расследовала ситуацию с лубоксами в четырёх играх — Star Wars Battlefront II, Overwatch, FIFA 18 и Counter Strike: Global Offensive. Поводом для расследования стал скандал вокруг Star Wars Battlefront II, где от геймеров для развития требовалось либо провести массу времени в игре, либо покупать контент в лутбоксах на большие суммы.

В результате расследования, бельгийские власти пришли к выводу, что в трёх играх из четырёх, Overwatch, FIFA 18 и Counter Strike: Global Offensive, лутбоксы подпадают под определение незаконных азартных игр. Разработчики же Star Wars Battlefront II успели быстро сделать необходимые корректировки в игре сразу после запуска, так что технически она больше не нарушает закона.

Как отмечается в заявлении, говоря об азартных играх, комиссия учитывает такие параметры: есть ли там игровой элемент, ставка, которая может привести как к убыткам, так и к прибыли, а также наличие важной роли шанса в игре.

Если разработчики и издатели Overwatch, CS:GO и FIFA 18 не откорректируют систему лутбоксов, то им угрожают штрафы до 800 тысяч евро и даже тюремное заключение до пяти лет. При вовлечении детей срок наказания и сумма штрафов может удвоиться. Впрочем, Генс подчеркнул, что хочет начать диалог между разработчиками и комиссией.

На прошлой неделе в Нидерландах признали, что в некоторых играх лутбоксы соответствют азартным играм и призвали разработчиков убрать их к середине июня. В Великобритании и Новой Зеландии власти пришли к обратному заключению, выведя лутбоксы из-под законодательства об азартных играх. В США подобные законы только предлагаются и изучаются.