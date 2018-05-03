Electronic Arts бесплатно раздаёт дополнения для Battlefield 1 и 4

Компания Electronic Arts и студия DICE устроили аттракцион невиданной щедрости — дополнения для игр Battlefield 1 и 4 временно стали бесплатными.


Речь идёт о дополнении «Они не пройдут» (They Shall Not Pass) для Battlefield 1 и «Dragon's Teeth» для Battlefield 4. Они предлагаются бесплатно для всех платформ, включая игровые приставки PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows.

Планируется, что обновления с новым контентом перестанут выходить для Battlefield 1 в июне 2018 года, а осенью ожидается новая часть Battlefield с возможным режимом «Королевская битва».

Источник
Electronic Arts
Теги
игра ELECTRONIC ARTS халява Battlefield 1 BATTLEFIELD Battlefield 4

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