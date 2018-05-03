Геймер показал, как будет выглядеть Counter-Strike в шлеме виртуальной реальности

Знаменитый сетевой шутер Counter-Strike изначально был любительской модификацией научно-популярного боевика Half-Life, а теперь моды с радикально другой организацией игры делают сами пользователи CS. К примеру, пользователь YouTube под ником Crowbcat загрузил видеоролик, в котором Counter-Strike: Global Offensive работает в режиме VR. Полноценной модификации Counter-Strike для шлемов виртуальной реальности пока нет, поэтому энтузиаст использовал для моделирования игры ресурсы из VR-игр Pavlov и H3VR.

Модификация для виртуальной реальности не просто изменит угол обзора в игре от первого лица, но и позволит одновременно стрелять из двух оружий, совмещать атаку ножом со стрельбой из пистолета, подбирать гранаты и обоймы, бросать гранаты за угол и до неузнаваемости изменить привычную киберспортивную Counter-Strike. Кто знает, быть может, в ближайшем будущем Valve выпустит специальную редакцию Global Offensive, чтобы подстегнуть интерес с шлемам VR и VR-играм в Steam.