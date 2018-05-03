Цифра дня: Сколько геймеров признались в читерстве?

Цифра дня:

12%

геймеров признались в читерстве.

Компания Irdeto, специализирующаяся на безопасности, опубликовала результаты исследования относительства читерства в онлайн-играх.


Опрос был проведён в Китае, Германии, Японии, Южной Корее, Великобритании и США среди 9436 взрослых. 60% опрошенных пожаловались на отрицательное влияние на игровой процесс геймеров, использующих различные читы. 12% никогда не сталкивались с негативными последствиями со стороны читеров.

57% опрошенных заявили, что никогда не использовали читерские инструменты в многопользовательских онлайн-играх, тогда как 12% признались в регулярном прибегании к ним — 3% делают это постоянно и 9% часто.

Источник
Irdeto
Теги
игра

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