Создатели Quake Champions похвастали новой системой расчленения врагов в игре

Компания Bethesda, создатель сетевого киберспортивного шутера Quake Champions, опубликовала трейлер с демонстрацией новой системы расчленения врагов. В трейлере показано, что произойдёт, если попасть в противника из дробовика или ракетницы.

С этим нововведением, как обещают разработчики, увечья от попадания из различного оружия в различные части тела будут разными в каждом отдельном случае — физическая модель просчитывает урон, который приходится на голову, конечности или туловище противника, как это было, к примеру, в классических шутерах Soldier of Fortune в 2000-2002 гг.

Quake Champions продолжает сверхпопулярную серию шутеров Quake, которая, в числе прочих, легла в основу жанра «стрелялок» для всей индустрии компьютерных игр. Механика новой части близка к Quake III (обзор) и заключается в быстрых онлайн-перестрелках на компактных картах. Игра всё ещё находится в разработке, но её раннюю версию уже можно приобрести в магазине Steam

Источник
Twitter-аккаунт разработчиков Quake Champions
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