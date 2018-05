Следующая Battlefield дебютирует 23 мая

Компания Electronic Arts запустила на своём сайте тизерную страничку, намекающую на грядущий анонс следующей части в серии игр Battlefield.





Страничка озаглавлена Never Be the Same, в русской локализации — «Всё изменится навсегда», на ней стоит хэштег #battlefield, дата 23 мая 2018 года. Пользователям предлагается поделиться ей в Twitter и Facebook. По нажатию на соотвествующие кнопки предлагается текст «On May 23, Battlefield will never be the same», для русскоязычных пользователей — «23 мая Battlefield изменится навсегда».

По слухам, действие игры будет происходить во времена Второй мировой войны, продолжив сюжет Battlefield 1, действие которой разворачивалось во времена Первой мировой войны. Ранее Electronic Arts подтвердила одиночную кампанию для игры.