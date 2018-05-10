Водка, драки, попрошайничество — первая игра-симулятор бомжа с реалистичной графикой готовится к выходу

Игры-симуляторы для персональных компьютеров набирают популярность с каждым днём, поэтому разработчики из студии Alleyway Games решили создать первый современный «симулятор бомжа» с хорошей графикой и широкими игровыми возможностями. Разработчики показали игровой процесс на видео:

В игре предстоит пить, курить, попрошайничать, дразнить полицию, драться, кормить голубей, выживать на грязных улицах, сооружать себе ночлег из картонных коробок, показывать прохожим неприличные жесты и воровать. Впрочем, разработчики рассказывают, что можно пойти иным путём и отомстить обидчикам главного героя, из-за которых он лишился дома и средств к существованию. Или не мстить, и стать городским бродягой-легендой.

Игра находится в разработке и будет доступна для покупки в Steam 5 октября 2018 года.