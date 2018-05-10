Игры Steam станут доступны со смартфонов на Android и iOS

Компания Valve рассказала о подготовке к запуску двух новых бесплатных приложений — Steam Link и Steam Video. Они станут доступны в ближайшие недели и позволят транслировать игры, а также просматривать шоу и фильмы со Steam прямо на устройствах на базе Android и iOS.


Релиз приложения Steam Link запланирован на неделю, которая начнётся 21 мая 2018 года. С ним игры из библиотеки Steam станут доступны на смартфонах, планшетах и телевизорах на основе Android, а также iPhone, iPad и телеприставке Apple TV. Подключение гаджетов к компьютеру возможно по беспроводной сети на 5 ГГц или проводом по Ethernet. Версия для Android поначалу будет доступна в бета-режиме. Приложение поддерживает контроллеры Steam, MFI и другие.

Steam Video выйдет летом. Фильмы и шоу из Steam можно будет смотреть на Android и iOS по Wi-Fi или LTE. Запланированы режимы для просмотра без подключения к сети и стриминга.

Источник
Steam
Теги
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