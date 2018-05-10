Летняя распродажа в Steam стартует 21 июня

Компания Valve готовит большую летнюю распродажу в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam. Как стало известно ресурсу Steam Database, она начнётся 21 июня 2018 года.





Даты распродажи подтвердил и один из пользователей социального новостного сервиса Reddit, сумевший получить доступ к электронному письму, рассылаемому разработчикам. В этом письме указывается такой срок распродажи — с 21 июня по 5 июля 2018 года.

Отметим, что Valve не имеет привычки заранее объявлять даты крупных распродаж в Steam, а зимняя и летняя распродажи являются одними из самых ожидаемых событий среди многих PC-геймеров.