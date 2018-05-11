Minecraft получит кроссплатформенный мультиплеер в июне

Компания Nintendo прояснила ситуацию с выходом универсальной кроссплатформенной версии культовой игры Minecraft. Это событие состоится в июне этого года, когда на платформе Nintendo Switch выйдет Minecraft Bedrock Engine.


Новая Minecraft Bedrock Engine предоставит пользователям возможность играть с друзьями на других системах, отличных от Nintendo, посредством режима сетевой кроссплатформенной игры. Таким образом, апдейт объединит Xbox, PC- и Pocket-версии игры.

Версия Bedrock будет содержать весь ранее выпущенный контент, включая пакет Super Mario Mash-Up Pack, эксклюзивный для систем Nintendo, и весь дополнительный загружаемый контент.

Новый внутриигровой магазин Minecraft Marketplace позволит приобретать различный контент, созданный сообществом, будь то тематические скины, текстуры игровых предметов и элементы игры для их Minecraft World, используя новую виртуальную валюту MINECOINs. Пользователи также получат доступ к новым мини-играм и игровым режимам через онлайн-серверы сообщества.

Источник
Nintendo
Теги
игра NINTENDO Nintendo Switch Minecraft

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