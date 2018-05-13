Как вырастить динозавра, чтобы он не убил всех людей — новая компьютерная игра во вселенной «Парк юрского периода»

Игры по мотивам киновселенной «Парк юрского периода» — это почти либо шутеры, в которых приходится отстреливать разбушевавшихся динозавров, либо хорроры, когда безоружные герои прячутся от доисторических хищников. Но студия Frontier Developments зашла с другой стороны и создала экономический симулятор с островом и знаменитыми животными мезозойской эры — Jurassic World Evolution. В новом видеоролике разработчики показывают, как будет выглядеть игра и какие задачи в ней предстоит решать.

Главная цель игры — взращивать динозавров в «Паре юрского периода» и следить за тем, чтобы они не вышли из-под контроля, как мы наблюдали это в фильме. В игре будет несколько островов-подразделений парка, каждый со своей специализацией, нестабильная погода, немного практики генной инженерии в лабораториях, инструменты сдерживания хищников и экскурсии любопытных туристов.

Старт продаж Jurassic World Evolution намечен на 12 июня для персональных компьютеров, PS4 и Xbox One.