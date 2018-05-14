Популярность Fortnite и PUBG взвинтила спрос на игровые гарнитуры

Игры Fortnite и PUBG оказались настолько популярны, что серьёзно сказались на продажах геймерских гарнитур. Об этом рассказало издание Variety со ссылкой на главу компании Turtle Beach.


Turtle Beach специализируется именно на игровых гарнитурах и занимает около 46% всего рынка. Её прибыль выросла на впечатляющие 185% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Юргена Старка (Juergen Stark), генерального директора компании, такой всплеск спроса спровоцировали качественные игры Fortnite и PUBG, а также всеобщее сумасшествие вокруг жанра королевской битвы. Старк отметил, что компания продала настолько много гарнитур, что ей придётся потратить более 4 миллионов долларов в текущем квартале, чтобы доставить новые запасы только в США.

Источник
Variety
Теги
игра гарнитура PUBG

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