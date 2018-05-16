Анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская компания GSC Game World, разработчик компьютерных игр, обнародовала свои планы по выпуску продолжения к культовой серии шутеров S.T.A.L.K.E.R.


Сергей Григорович, основатель и бессменный руководитель GSC Game World, подтвердил разработку, опубликовав на своей страничке в социальной сети Facebook запись: « Я официально заявляю: “GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2”». Также компания запустила официальный сайт игры stalker2.com. На нём пока сообщается только ориентировочный срок релиза — 2021 год.

Разработка второй основной игры серии S.T.A.L.K.E.R. велась уже давно, она должны была выйти в 2012 году, но была отменена в декабре 2011 года.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. представляет собой серию игр в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и приключенческого боевика. Первая игра, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, вышла в 2007, а последняя, S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — в 2009 году. Действие разворачивается в альтернативной вселенной в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Сюжет навеян знаменитой повестью «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

Источник
S.T.A.L.K.E.R. 2
Теги
игра GSC Game World STALKER S.T.A.L.K.E.R. S.T.A.L.K.E.R. 2

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