В Call of Duty: Black Ops 4 появится королевская битва и пропадёт одиночная кампания

Компания Activision и студия Treyarch раскрыли первые подробности об игре Call of Duty: Black Ops 4. Это уже пятнадцатая игра в общей франшизе шутеров от первого лица Call of Duty и пятая в серии Black Ops.





Главный акцент в Call of Duty: Black Ops 4 делается на сетевой игре. Более того, разработчики ранее не отказывались от одиночных кампаний, но Call of Duty: Black Ops 4 лишена сюжетной кампании и остались только многопользовательские режимы.

Сетевой режим проработан с акцентом на тактическое взаимодействие команды, делая ставку на соревновательный дух и киберспорт. Как обещают разработчики, режим «Зомби» с тремя локациями, набором испытаний и тематическими событиями предложит самый большой объём контента на момент релиза за всю историю режима.

Одно из самых ожидаемых новшеств — королевская битва. Она получила название «Затмение» (Blackout) и предлагает одну карту. По словам разработчиков, она представляет собой самую крупную карту, когда либо созданную в Call of Duty, в 1,5 тысячи раз больше Nuketown из первой Black Ops. Карта включает множество любимых фанатами локаций. «Затмение» также предложит множество персонажей и вариантов оружия из всех игр серии.

Релиз игры Call of Duty: Black Ops 4 запланирован на 21 октября 2018 года для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows. Игра для PC доступна для заказа на Battle.net за 1999 рублей.