Electronic Arts бесплатно отдаёт «царское» дополнение для Battlefield 1

В преддверии анонса следующей части военного шутера, Battlefield V, компания Electronic Arts продолжает свой аттракцион невиданной щедрости — ещё два дополнения для игр Battlefield 1 и 4 временно стали бесплатными.


После «Они не пройдут» (They Shall Not Pass) для Battlefield 1 и «Dragon's Teeth» для Battlefield 4, теперь бесплатно отдают «Во имя царя» (In the Name of the Tsar) про Российскую империю для Battlefield 1 и Final Stand для Battlefield 4. Для «царского» дополнения акция продлится неделю, до 29 мая 2018 года.

Дополнения предлагаются бесплатно для всех платформ, включая игровые приставки PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows.

Планируется, что обновления с новым контентом перестанут выходить для Battlefield 1 в июне 2018 года. Анонс новой части Battlefield ожидается уже завтра вечером, 23 мая.

Источник
Electronic Arts
Теги
игра ELECTRONIC ARTS халява Battlefield 1

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
GOG.com предлагает все игры серии S.T.A.L.K.E.R. за четверть цены
В Call of Duty: Black Ops 4 появится королевская битва и пропадёт одиночная кампания
Electronic Arts подтвердила название и дату анонса следующей Battlefield

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 104
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 68
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 62
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 47