Electronic Arts бесплатно отдаёт «царское» дополнение для Battlefield 1

В преддверии анонса следующей части военного шутера, Battlefield V, компания Electronic Arts продолжает свой аттракцион невиданной щедрости — ещё два дополнения для игр Battlefield 1 и 4 временно стали бесплатными.





После «Они не пройдут» (They Shall Not Pass) для Battlefield 1 и «Dragon's Teeth» для Battlefield 4, теперь бесплатно отдают «Во имя царя» (In the Name of the Tsar) про Российскую империю для Battlefield 1 и Final Stand для Battlefield 4. Для «царского» дополнения акция продлится неделю, до 29 мая 2018 года.

Дополнения предлагаются бесплатно для всех платформ, включая игровые приставки PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows.

Планируется, что обновления с новым контентом перестанут выходить для Battlefield 1 в июне 2018 года. Анонс новой части Battlefield ожидается уже завтра вечером, 23 мая.