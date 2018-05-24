Состоялась мировая премьера Battlefield V

Как и ожидалось, студия DICE и компания Electronic Arts официально представили следующую часть в серии Battlefield. Игра получила название Battlefield V.





Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, продолжив сюжет Battlefield 1, сюжет которой происходил во времена Первой мировой войны. При этом слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий «Военные истории» от лица разных персонажей. Премиум-доступа не предполагается. Разработчики специально отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы.







Разработчики также отмечают новые необычные сетевые многопользовательские режимы и кооперативный режим «Совместные бои», вернувшийся в игру впервые с Battlefield 3 2011 года. Функция «Ход войны» позволяет создавать постоянно меняющееся поле боя с новыми событиями, испытаниями, сражениями и трофеями для всех игроков.

Как обещают создатели, в новых и классических многопользовательских режимах игроки каждое сражение будет уникальным. Меню команды позволит игрокам создавать и изменять бойцов, вооружение и транспортные средства, которые будут улучшаться по мере накопления боевого опыта. Изменять можно очень многие характеристики, от внешнего вида до поведения в бою. Вернулись такие популярные режимы, как «Захват» для 64 игроков и «Большие операции», они стали интереснее с динамически меняющейся боевой обстановкой (функция Ход войны).

Battlefield V поступит в продажу по всему миру 19 октября на Xbox One, PlayStation4 и PC (Origin). Сделавшие предзаказ Battlefield V Deluxe Edition получат доступ к игре на три дня раньше остальных, 16 октября, а подписчики EA Access и Origin Access смогут приступить к игре 11 октября благодаря сервису «Играй первым». Игроки, сделавшие предзаказ любого издания игры Battlefield V, получат ранний доступ к открытой бете и другие игровые преимущества, включая возможности изменения характеристик солдат, доступ к особым назначениям в первую неделю после выхода игры и мгновенный доступ к пяти видам оружия из Battlefield 1.