Sony разбила мечты о следующей PlayStation раньше 2021 года

На отчётном вступлении перед инвесторами Джон Кодера (John Kodera), глава Sony Interactive Entertainment, сообщил, что текущее поколении игровой приставки, PlayStation 4, входит в заключительную стадию жизненного цикла.


В мире было продано более 75 миллионов приставок PlayStation 4 и в текущем финансовом году ожидается снижение продаж по отношению к прошлому году. Падение произойдёт впервые с релиза приставки в ноябре 2013 года.

Тем не менее, он подчеркнул, что на следующую приставку, условно называемую PlayStation 5, не стоит надеяться ранее чем через три года. Так что PlayStation 4 останется актуальной до 2021 года. По словам Кодеры, постепенное снижение спроса компания будет наблюдать до марта 2021 года. Таким образом, можно надеяться на новую модель примерно в эти сроки. Кодера подчеркнул: «Мы используем следующие три года для подготовки к следующему шагу, чтобы собраться и прыгнуть ещё выше в будущем».

Источник
Sony
Теги
SONY игровая приставка PLAYSTATION SONY PLAYSTATION PlayStation 5

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