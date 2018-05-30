Строим мир заново после «конца света»: Bethesda показала новую игру Fallout 76

Руководитель студии Bethesda Тодд Говард представил первый трейлер новой игры о постапокалипсисе, Fallout 76.

События игры будут связаны с Убежищем номер 76, которое известно игрокам по Fallout 3. По сюжету, в отличие от многих других локаций постапокалиптической вселенной, экспериментов над жителями этого убежища не проводили, оно было рассчитано на 500 человек. Убежище должны были открыть спустя 240 месяцев (20 лет) после консервации. Нас ждет история о первых людях, которые вышли на Пустоши через 20 лет после всемирной катастрофы. Судя по всему, игрокам предстоит возрождать человечество после трагедии, а игра в целом разработана с уклоном на мультиплеер.

События развернутся в Нью-Йорке. Тем не менее, хотя, судя по песне, местом действия выступит Западная Виргиния. Подробности о Fallout 76 будут показаны на грядущей выставке E3 2018 утром 11 июня по московскому времени. Игра выйдет осенью на консолях и ПК.

Источник
Bethesda
Теги
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